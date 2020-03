Coronavirus : Trump annonce ne plus recevoir sur le sol américain les Européens

Le décor est solennel : celui du bureau ovale de la Maison-Blanche. Et cette fois-ci, le ton est ferme et radical face à l'épidémie de Covid-19. "Nous allons suspendre tous les voyages d'Europe à destination des États-Unis, et ce pour les 30 prochains jours", a déclaré Donald Trump dans la nuit de mercredi 11 mars. Seuls le Royaume-Uni et l'Irlande font exception.

"L'Union européenne a échoué"

Au passage, Donald Trump en profite pour critiquer lourdement l'Union européenne : "Elle a échoué à prendre les précautions et les restrictions que nous avions nous-mêmes prises pour les vols venant de Chine. Résultat : un grand nombre de foyers de l'épidémie aux États-Unis ont été causés par des voyageurs venant d'Europe", a attaqué le président américain. L'épidémie américaine est partie de Seattle, sur la côte Pacifique. Le patient zéro revenait d'un voyage en Chine.

