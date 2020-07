Coronavirus : Melinda Gates se dit "particulièrement inquiète" de la situation aux États-Unis où "les bonnes décisions" ne sont pas prises

Les États-Unis sont confrontés depuis la fin juin à une très forte résurgence du virus, notamment dans les États du sud.

Melinda Gates, co-présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, a pointé la gestion de la crise sanitaire du coronavirus par le président américain Donald Trump, jeudi 16 juillet sur franceinfo. "Je suis profondément inquiète du fait que les Etats-Unis comptent beaucoup plus de morts par le Covid-19 qu'il devrait y en avoir", a déclaré Mélinda Gates dans une interview exclusive. On attend des dirigeants qu'ils prennent des bonnes décisions, sur l'isolement, sur le confinement, comme les pays européens l'ont fait. Mais il n'y a pas ces décisions qui sont prises par les dirigeants américains."

"Les fêlures dans la société américaine"

Melinda Gates souhaite que le débat sur la place des femmes, des plus pauvres, soit présent dans la campagne présidentielle américaine. Avec cette crise du coronavirus, "on voit les fêlures dans la société américaine qui sont exposées, a-t-elle estimé. On entend les citoyens qui réclament des changements pour diminuer les files d'attente des plus pauvres devant les centres sociaux."

La co-présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates publie jeudi, dans la revue Foreign Affairs, une longue lettre pour appeler à lutter contre les conséquences de la crise sanitaire pour les femmes. Un appel que Melinda Gates a expliqué sur franceinfo.