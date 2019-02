Corée du Nord : le pari gagnant de Donald Trump ?

20 heures de vol à bord d’Air Force One depuis l’Amérique pour l’un. 4 000 km de traversée en train pour l’autre. Kim Jong-un et Donald Trump se disent impatients de se retrouver au Vietnam. En huit mois, qu’est-ce qui a changé ? Un lien personnel s’est tissé. Le leader nord-coréen a écrit six lettres au locataire de la Maison-Blanche, dans lequel Kim Jong-un l’appelle "son excellence président."

Kim Jong-un joue-t-il un double jeu ?

Cet amour entre les deux hommes est-il bien raisonnable ? À Singapour, un accord de cinq paragraphes promet la dénucléarisation de la Corée du Nord. Problème : il s’agit d’une notion vague. Les essais de missiles ont bien été stoppés, mais des photos satellites récentes montrent des installations nucléaires en activité et en train de s’agrandir. Kim Jong-un joue-t-il un double jeu pour gagner du temps ? Les États-Unis n’ont obtenu, pour le moment, aucun calendrier, aucun programme de visite des installations nucléaires.

