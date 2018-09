Corée du Nord / Etats-Unis : un risque d’escalade ?

Le journaliste Arnauld Miguet détaille les craintes de la Chine : "Le grand voisin chinois considère très sérieusement qu’une confrontation entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, qui ont tous les deux des leaders imprévisibles, peut arriver à tout moment. Alors la Chine entend jouer les médiateurs en utilisant la diplomatie, comme d’habitude. Les Chinois ont demandé ce samedi 15 avril à la Russie de peser de tout son poids pour apaiser les tensions".

La Chine ne veut pas d’une guerre

Le journaliste poursuit : "Le risque d’escalade est important car il y a l’imminence du sxième essai nucléaire coréen, qui aura probablement lieu. Et surtout car les Américains sont prêts à riposter par la force, et c’est une nouveauté. Donald Trump a envoyé un porte-avion près de la péninsule nord-coréenne. En réalité, la Chine ne veut pas d’une guerre, elle craint un afflux de réfugiés nord-coréens à sa frontière, et surtout, elle ne veut pas de la présence américaine si près de son territoire".

