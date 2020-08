Convention démocrate : Barack Obama fustige Donald Trump

Il n’a pas mâché ses mots. Mercredi 19 août au soir, lors de la convention démocrate, Barack Obama prononçait un discours très attendu. L’ancien président a fustigé Donald Trump. "J’ai espéré pour le bien de notre pays que Donald Trump puisse montrer l’envie de prendre son rôle au sérieux, mais il ne l’a jamais fait, il n’a jamais montré son intérêt à la tâche. Donald Trump n’a pas réussi dans son travail parce qu’il ne peut pas le faire", a indiqué Barack Obama, ancien président des Etats-Unis. La tension ne cesse de grimper entre les deux hommes et la convention démocrate en est le théâtre.

Donald Trump prononcera un discours fin août

Hier déjà, lors d’une conférence de presse, Donald Trump s’en prenait à son prédécesseur, soutien indéfectible de son adversaire à la présidentielle, Joe Biden. "Le président Obama et Joe Biden sont la raison pour laquelle je suis ici. S’ils avaient fait du bon travail, je ne serais pas là et je ne me serais sans doute pas présenté", a déclaré Donald Trump. Le président a annoncé qu’il prononcerait un discours à la convention républicaine, qui doit se tenir à la fin du mois.

