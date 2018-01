Climat tendu à la Maison Blanche après les révélations sur Donald Trump

Sorti plus tôt que prévu, le livre le feu et la fureur de Michael Wolff fait trembler la Maison Blanche. Les premiers exemplaires se sont vendus en quelques minutes. Une administration chaotique et un président infantilisé, colérique et paranoïaque, y sont présentés. Tout le monde à la Maison Blanche aurait des doutes sur ses capacités intellectuelles et sur sa santé mentale. Donald Trump se répéterait très souvent, mot pour mot sans s’en rendre compte, et ne reconnaîtrait même plus ses amis de longue date.

Suspicions à la Maison Blanche

La Maison Blanche a passé la journée à démentir ces allégations. Cependant, des mesures ont été prises en son sein. Les employés ne pourront plus utiliser leur téléphone portable sur leur lieu de travail. Cela donne une idée sur l’ambiance de suspicion qui règne à Washington. Donald Trump a plusieurs fois accusé ses employés d’appeler les journalistes dans son dos.

