Canada : Emmanuel Macron rencontre Justin Trudeau

Justin Trudeau et Emmanuel Macron se montrent déjà très soudés pour affronter Donald Trump vendredi 8 et samedi 9 juin pour le G7. "Ils s'apprêtent à arriver main dans la main au G7. Hier, ils ont eu l'occasion d'afficher leur complicité à grand renfort d'accolades et de tutoiements. Les deux hommes s'apprécient : même génération, même profil et aujourd'hui même combat contre les mesures protectionnistes de Donald Trump", explique Catherine Demangeat en direct d'Ottawa (Canada).

Ils feront front commun contre Donald Trump

Les deux hommes feront donc front commun contre le président américain dans cette guerre commerciale qui sera le dossier chaud du G7. "Il y a d'autres objets de fâcheries avec Donald Trump : le climat ou l'accord sur le nucléaire iranien . Emmanuel Macron comme Justin Trudeau ne sont pas prêts à sacrifier leurs principes et leurs intérêts pour sauver une unité de façade. Le G7 pourrait prendre des airs de G6+1 : de tous contre Donald Trump", conclut la journaliste.

