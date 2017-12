"Bon vieux Réchauffement climatique" : Donald Trump ironise sur la vague de froid

Où est passé le réchauffement planétaire ? Alors qu'une vague de froid touche plusieurs villes de l'Est des Etats-Unis, Donald Trump a ironiquement fait appel au changement climatique.



"Dans l’Est, cela pourrait être le réveillon LE PLUS FROID jamais enregistré. Pour s’en protéger, peut-être qu’on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique contre lequel notre pays, mais uniquement notre pays, s’apprêtait à payer DES MILLIERS DE MILLIARDS DE DOLLARS. Couvrez-vous !" a-t-il écrit dans un tweet.





"Chose la plus stupide" tweetée en 2017





"C'est peut-être la chose la plus stupide que vous avez tweetée en 2017." a réagi le chercheur américain Simon Hedlin. En effet, selon la NASA, un événement météorologique ponctuel ou saisonnier ne permet pas de tirer d'éventuelles conclusions sur l'évolution du climat.

A l'échelle mondiale, l’année 2017 est l'une des 3 plus chaudes jamais enregistrées, d'après l'Organisation météorologique mondiale. La température moyenne des cinq dernières années est 0,40°C plus élevée qu'entre 1981 et 2010.





Climatosceptique



Mais le Président des Etats-Unis s'est régulièrement montré sceptique vis-à-vis du changement climatique. Il l'avait même qualifié "d'invention" de la Chine visant à nuire au développement industriel américain. En juin, il avait décidé retirer son pays de l'Accord de Paris sur le climat.