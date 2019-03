Attentats à Christchurch : Donald Trump estime que le suprémacisme blanc n'est "pas vraiment" une menace croissante

Pour lui, le terrorisme d'extrême droite lié à l'idéologie de la suprématie blanche n'est "pas vraiment" une menace en progression. Le président américain Donald Trump était interrogé vendredi soir à Washington après les attentats de Christchurch (Nouvelle-Zélande).

De nombreux dirigeants à travers le monde ont exprimé leur tristesse et leur dégoût après cette double attaque, et Donald Trump lui-même a dénoncé un "horrible massacre". Il a également assuré que les Etats-Unis se tenaient aux côtés de la Nouvelle-Zélande (ajoutant même "Nous vous aimons, la Nouvelle-Zélande !").

....that we stand in solidarity with New Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to help. We love you New Zealand!