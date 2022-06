Assaut du capitole : retour en images sur les affrontements

R. Michelot, C. Apiou

Des nouvelles images de l’assaut du Capitole (États-Unis) ont été diffusées il y a quelques heures, vendredi 10 juin, alors qu’une commission parlementaire présente ses premières conclusions. On y voit des partisans de Donald Trump forcer l’entrée du Capitole et s’attaquer aux policiers. Le 6 janvier 2021, des centaines de manifestants s’opposent à la victoire de Joe Biden, convaincus que l’élection américaine a été volée.

Cinq morts

Ils sont alors galvanisés par un discours de Donald Trump lui-même, quelques minutes plus tôt. Ce n’est que quelques heures après le début de l’assaut, quand les affrontements dégénèrent, que l’ex-président fait machine arrière. « Rentrez chez vous, nous vous aimons, vous êtes exceptionnels », avait assuré le président. Une attitude aujourd’hui mise en cause par la commission parlementaire. L’assaut du Capitole avait fait cinq morts et des dizaines de blessés.