Après la fusillade en Floride, Trump se dit prêt à envisager le port d'arme pour les enseignants

Est-ce la mesure qu'ils attendaient ? Des rescapés de la fusillade dans un lycée de Floride ont été reçus à la Maison Blanche, mercredi 21 février, par Donald Trump. Le président américain s'est dit prêt à envisager le port d'arme pour les enseignants. "S'il y avait eu un professeur adepte des armes à feu, il aurait très bien pu mettre fin rapidement à l'attaque", a-t-il fait valoir.



Trump: "If you had a teacher who was adept at firearms, they could very well end the attack very quickly, and the good thing about a suggestion like that -- and we're going to be looking at it very strongly...but the good thing is you'll have a lot of [armed] people with that." pic.twitter.com/wGRSTDK38o