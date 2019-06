À Londres, Trump promet de rendre le Brexit moins difficile pour le Royaume-Uni

Dans trois jours, Theresa May quittera ses fonctions de Première ministre après son échec sur le Brexit. Donald Trump s'en est presque félicité, lui qui ne cache pas son impatience de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Il est même allé jusqu'à prédire mardi 4 juin à Londres un Brexit joyeux. "L'accord commercial entre nos deux pays présente vraiment un potentiel énorme", a déclaré le président américain.

Journée anti-Trump

Dans le centre de la capitale, c'était la journée anti-Trump avec des milliers de manifestants, très remontés contre la personnalité et la politique du chef d'État. "Je ne supporte pas cette abomination. Trump est en train de ruiner le monde", lance une Britannique. Ce soir, le président et son épouse recevaient le prince Charles et sa femme à l'ambassade américaine de Londres. Aucun des candidats à la succession de Theresa May n'était présent.

