Créer une fake news en quelques clics, mode d'emploi. Alors que la primaire démocrate bat son plein aux Etats-Unis pour désigner l’adversaire de Donald Trump à la présidentielle de novembre, il aurait été étonnant que les intox ne s’en mêlent pas. Et c'est logiquement le candidat Pete Buttigieg, surprise de ces débuts de primaires, qui a d'abord été visé.

Ainsi, sur Twitter, un internaute du nom de @ComradeCrow, s'étonne début février qu'on ne parle pas davantage d'une histoire remontant en 1998. L'histoire en question ? Un jeune adolescent, répondant au nom de Pete Buttigieg, aurait été arrêté, et soupçonné d'avoir tué pas moins de 5 chiens Les preuves jointes au tweet en question : une vieille coupure de presse relatant cette histoire macabre et une photo en noir et blanc du jeune Pete Buttigieg, l’air un peu inquiétant.

Malgré les milliers de retweets et de “J'aime”, l'histoire est fausse. Elle a en effet été montée de toutes pièces grâce à un site : le “Newspaper Clipping Generator”, qui permet en quelques clics de créer, gratuitement, une fausse coupure de presse. Il suffit de rentrer le nom d'un journal, la date de publication de l'article, son titre, et enfin d'écrire les trois ou quatre petits paragraphes que vous souhaitez voir apparaître dans ce fake créé de toutes pièces.

Comme souvent la fake news ne venait pas complètement de nulle part : en 2008, pendant la primaire républicaine, le fils du candidat Mike Huckabee avait déjà été accusé d’avoir tué un chien pendant un camp de scout. Et cette fois-ci, c’était vrai.

