Accusé de harcèlement sexuel, Peter Martins va quitter le New York City Ballet

Le Danois Peter Martins, qui dirige le New York City Ballet, va prendre sa retraite après avoir été accusé par une vingtaine de danseurs et de danseuses de harcèlement sexuel et d'abus physique, affirme le New York Times (en anglais), lundi 1er janvier.

"J'ai nié et je continue à nier avoir eu un quelconque mauvais comportement de ce genre [il aurait abusé de son autorité pour obtenir des relations sexuelles]", a écrit Peter Martins, 71 ans, dans une lettre au conseil d'administration du ballet, dont le New York Times a consulté une copie.

Directeur du ballet depuis 1989

"Nous remercions Peter pour sa formidable contribution au New York City Ballet en tant que chef de ballet durant plus de trois décennies", a répondu le président du conseil d'administration, Charles W. Scharf, dans un communiqué cité par le New York Times.

Peter Martins, qui a été nommé directeur de ballet en 1989, fait l'objet d'une enquête depuis l'envoi d'une lettre anonyme dans laquelle figuraient un certain nombre d'accusations. Un groupe de danseurs a ensuite contacté le New York Times pour porter d'autres accusations sur des faits remontant à 1983.