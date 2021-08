Ouragans : seize ans après Katrina, la Louisiane mieux armée pour affronter Ida

Il y a seize ans, jour pour jour, l'ouragan Katrina coûtait la vie à plus de 1 800 américains et causait des milliards de dollars de dégâts. Après son passage, des leçons ont été tirées et de nombreux travaux ont été engagés pour appréhender ce type d'ouragan.

En août 2005, 80% de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane (États-Unis) était inondé par l'ouragan Katrina et ses rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 280 km/h. Plus de 1 800 ont perdu la vie. Seize ans plus tard, la Louisiane affronte Ida avec de bien meilleures armes. Un projet géant d'infrastructures a été réalisé avec des digues et des pompes pour stopper l'eau.

Un investissement de 14 milliards d'euros

Les barrières anti-inondations s'étendent sur 210 kilomètres et sont conçues pour résister à une crue de 9 mètres, contre 3 à 4 mètres pour Ida selon les dernières prévisions. Mais des débordements auront tout de même lieu avec des dégâts inévitables. Néanmoins, les experts estiment que les protections devraient résister. "Depuis Katrina, il y a eu un investissement de 14 milliards d'euros à la Nouvelle-Orléans, donc cette fois-ci, ça ne devrait pas être la même chose", explique Matthew Cappucci, météorologue au Capital Weather Gang. Les habitants n'ont pas eu à évacuer et davantage de messages de prévention sur les gestes à adopter sont communiqués à la population. La Louisiane est mieux préparée, mais la méfiance reste de mise.