Ouragan Ian : la Floride traversée par un phénomène historique

Venice Beach, l'une des plages les plus célèbres des États-Unis, est balayée par les vents, mercredi 28 septembre, en raison de l'ouragan Ian. À Pine Island (Floride, États-Unis), un habitant filme les rafales de près de 200 km/h. À Fort-Myers (Floride), la montée des eaux commence à submerger la ville. L'ouragan, qui a commencé par toucher Cuba, remonte vers le sud-ouest de la Floride. Des habitants de Cape Coral (Floride) filment leur toit-terrasse qui s'envole avec le vent.

Un ouragan de catégorie 5

Le long de l'autoroute, un automobiliste capte une vidéo d'une tornade en train de se former. "Il est probable qu'au moment de toucher terre, il devienne un ouragan de catégorie 5. Clairement, c'est un ouragan majeur et très puissant, ça va être deux jours très difficiles", prévient Ron De Santis, gouverneur de Floride. Les habitants se sont préparés avec des sacs de sable et des provisions. "On se prépare comme on peut, mieux vaut être sain et sauf qu'avoir des regrets", assure un homme. L'ouragan Ian devrait poursuivre sa route en Floride.