Nike bénéficie d'un "effet Kaepernick" après avoir choisi ce joueur de football américain pour une pub

La marque à la virgule avait déclenché un tollé début septembre en révélant le choix de Colin Kaepernick. Ce dernier avait pris pour habitude de mettre un genou à terre pendant l'hymne national, avant les rencontres de football américain, afin de dénoncer les violences policières racistes.

Sa décision avait suscité un tollé, mais lui a offert un bon coup de pub. L'équipementier sportif américain Nike a confirmé, mardi 25 septembre, bénéficier d'un effet "Kaepernick", après avoir choisi d'utiliser le visage de cet ancien joueur de l'équipe de football américain (NFL), pour sa dernière campagne de pub.

La marque à la virgule avait déclenché un tollé début septembre en révélant le choix de Colin Kaepernick pour célébrer le 30ème anniversaire de son slogan emblématique "Just Do It". Le joueur, qui n'a plus de club, avait pris pour habitude de mettre un genou à terre pendant l'hymne national avant les rencontres de NFL pour dénoncer les violences policières racistes.

Une "nouvelle génération de consommateurs"

Nike a annoncé un bond de 10% de son chiffre d'affaires, tandis que son bénéfice net a cru de 15% au premier trimestre de son exercice. "Nous savons que (cette campagne) a parlé fortement aux consommateurs, bien entendu ici en Amérique du Nord mais aussi dans le monde entier", a assuré Mark Parker, le PDG, lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats trimestriels. Il a ajouté que l'entreprise avait vu une hausse de la fréquentation de son site et des interactions sur les réseaux sociaux depuis le lancement de cette campagne.

Ces pubs sont parvenues à faire connaître le célèbre slogan "Just Do It" à une "nouvelle génération de consommateurs", a-t-il aussi assuré, sans jamais mentionner toutefois le nom de Colin Kaepernick pendant la conférence téléphonique. Des analystes avaient déjà ces dernières semaines estimé que la campagne était un succès, en particulier auprès des consommateurs non-blancs et jeunes.