New York : un hélicoptère s'écrase sur un immeuble de Manhattan, faisant un mort

Un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble de New York, faisant un mort, ont annoncé les pompiers de la ville, lundi 10 juin. Il s'agit, selon les autorités, d'un "atterrissage brutal" et non d'un crash. L'hélicoptère a pris feu en atterrissant, a indiqué Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New York, écartant toute hypothèse terroriste. Il a précisé que la personne décédée se trouvait à bord de l'hélicoptère, mais qu'on ignorait encore combien de personnes l'appareil transportait.

L'accident, survenu sous une forte pluie, a touché un immeuble de Midtown, une zone du quartier de Manhatta où se trouvent de nombreux gratte-ciel.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH