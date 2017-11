Mort en 2012, il fait livrer des fleurs à sa fille tous les ans pour son anniversaire

Bailey Sellers vient de fêter ses 21 ans. Et comme chaque année depuis le décès de son père, mort d'un cancer en 2012, elle a reçu de sa part un bouquet de fleurs. La jeune Américaine a ému les réseaux sociaux en racontant sur Twitter que son père, mort lorsqu'elle avait 16 ans, s'était arrangé pour lui faire livrer un bouquet jusqu'à ses 21 ans, âge de la majorité aux Etats-Unis.

"Ce sont les fleurs de mon 21e anniversaire et les dernières", a-t-elle posté sur Twitter, avec une photo du bouquet et une carte posthume laissée par son père. Le tweet a été "liké" par plus d'un million d'internautes.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. pic.twitter.com/vSafKyB2uO