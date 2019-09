Mort de Jacques Chirac : un président qui a dit "non" à la guerre en Irak

C'est sans doute l'acte le plus fort de la présidence de Jacques Chirac. Un "non" cinglant adressé au président George Bush en mars 2003, alors qu'il souhaitait entrer en guerre contre l'Irak. La France ne donne alors pas son vert à l'ONU pour une intervention militaire. "Quelles que soient les circonstances, la France votera 'non', parce qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak", avait assuré Jacques Chirac à la télévision française.

Un discours vibrant à l'ONU

Le président français est convaincu qu'une guerre enflammerait la région. Et la France fait entendre cette voix à l'ONU. "La grande responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux contient comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui", avait alors clamé le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin à l'ONU.

