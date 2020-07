Etats-Unis : le dessin animé "Pat'Patrouille" ne disparaît pas, contrairement à ce qu'avait annoncé la Maison Blanche

La porte-parole de la Maison Blanche s'était émue de l'annulation de ce dessin animé sur fond de contestation des violences policières.

"Ne vous inquiétez pas. Pat’Patrouille n’est pas annulé." C'est le message posté sur Twitter par le célèbre dessin animé américain, vendredi 24 juillet. En cause, une déclaration de la porte-parole de la Maison Blanche un peu plus tôt. Comme le rapporte le Huffington Post, Kayleigh McEnany est revenue sur le sentiment anti-policier qui a resurgi avec la mort de George Floyd et s'est émue de la disparition de certains programmes consacrés à la police, comme "Pat'Patrouille".

"Il y a quelques semaines, la 'Pat’Patrouille', un dessin animé sur les policiers, a été annulé. La série 'Cops' a été annulée. 'Live PD' a été annulé. Lego a suspendu les ventes de ses constructions de commissariat. C’est vraiment dommage. Parce que le président est d’accord avec les 63 % d’Américains qui pensent que les agents de police sont l’un des corps de métiers les plus importants de ce pays", a-t-elle déclaré, dénonçant le phénomène de "cancel culture".

Press Sec. Kayleigh McEnany: "Paw Patrol, a cartoon show about cops, was canceled. The show 'Cops' was canceled. 'Live PD' was canceled. Lego halted the sales of their Lego city police station." pic.twitter.com/UsfwbcXJ5D — The Hill (@thehill) July 24, 2020

Si la diffusion de la série "Cops" et de l’émission "Live PD: Police Patrol" a bien été annulée sur la chaîne A&E, "Pat Patrouille" avait seulement indiqué début juin se mettre en retrait sur les réseaux sociaux "pour permettre aux voix noires d’être entendues et que nous puissions continuer à écouter et à approfondir notre apprentissage". Mais le programme est toujours visible à la télévision.

No need to worry. PAW Patrol is not canceled. — PAW Patrol (@pawpatrol) July 24, 2020

Pour ce qui est de Lego, les ventes sur l’univers policier n’ont pas été suspendues, souligne le Huffington Post. Mais la marque a également fait une pause sur les réseaux dans le cadre du Black Out Tuesday, alors que les manifestations contre le racisme dans la police battaient leur plein.