Etats-Unis : 42 migrants arrêtés à la frontière avec le Mexique

D'autres migrants ont, quant à eux, réussi à passer sans se faire arrêter, selon un responsable américain.

Leur long voyage s'achève par une arrestation. Quarante-deux migrants originaires d'Amérique centrale ont été arrêtés du côté américain de la frontière avec le Mexique en tentant de passer en force aux Etats-Unis, a annoncé lundi 26 novembre un responsable américain. Les faits se sont déroulés dimanche à la frontière qui sépare Tijuana (Mexique) de San Diego (Californie, Etats-Unis). "Quarante-deux personnes ont franchi la frontière et ont été arrêtées. Et, pour être honnête, de nombreuses [autres] personnes ont réussi à traverser la frontière" sans se faire arrêter, a déclaré sur CNN Rodney Scott, un responsable de la police aux frontières. Et ce malgré le mur et les installations qui barre le passage à cet endroit.

Le Mexique expulse 98 migrants

Dimanche, quelque 500 participants à la caravane de migrants en provenance d'Amérique centrale, parmi lesquels des femmes et des enfants, participaient à une manifestation pacifique aux abords de la frontière. Ils se sont subitement dirigés vers la barrière métallique qui délimite la frontière pour tenter d'entrer illégalement aux Etats-Unis.

Après avoir franchi cette première barrière rouillée, la grande majorité d'entre eux ont finalement été repoussés par les forces de l'ordre américaines, qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Mais certains ont pu atteindre une seconde barrière, surmontée de barbelés, derrière laquelle les agents frontaliers américains s'étaient mobilisés. Et au final, un certain nombre de ces migrants a réussi à franchir la frontière et à s'évanouir dans la nature, tandis que d'autres étaient arrêtés.

Lundi, le gouvernement mexicain a annoncé avoir expulsé 98 d'entre eux. Ces personnes "ont été mises à la disposition des autorités migratoires et ont été expulsées", a déclaré à la chaîne de télévision Televisa Gerardo Garcia Benavente le responsable de l'Institut national des migrations (INM).