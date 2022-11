Élections de mi-mandat aux États-Unis : vers quel parti se tourneront les indécis ?

Mardi 8 novembre ont lieu les élections de mi-mandat aux États-Unis. Comme souvent, ce sont les électeurs indécis qui devraient faire basculer le scrutin.

Les électeurs indécis sont souvent ceux qui font pencher la balance d’un côté ou de l’autre pendant une élection. Pour les candidats, ce sont eux qu’il faut convaincre. "Cette liberté, ça me permet de vraiment choisir les sujets qui sont importants pour moi et pas seulement ceux que les partis veulent mettre en avant", explique Brian Magee, qui a par le passé voté républicain et démocrate. Après avoir observé les deux différents programmes, il votera cette fois pour les démocrates.



43 % des électeurs américains sont indépendants

Dans un pays où deux partis s’opposent et catalysent le centre des attentions, le nombre d’électeurs indépendants augmente à chaque élection. En 2022, 43 % des électeurs se déclarent indépendants. "Depuis 30 ou 40 ans, aux États-Unis, de plus en plus de gens se déclarent indépendants et je pense que ça va de pair avec le fait que les gens ont de moins en moins confiance dans les deux grands partis", décrypte Rich Thau, président du cabinet de conseil "Engagious". Les candidats essaient donc de mobiliser ces indépendants et de les motiver à aller voter pour eux.