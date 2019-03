Micros dans la rue : l'exemple américain

Les micros dans les rues, certaines villes des États-Unis s'y sont mises depuis quelques temps déjà. "C'est utilisé ici pour tenter de lutter contre les fusillades, précise la journaliste Agnès Vahramian, en duplex de Washington. Et c'est vrai que les policiers arrivent plus vite : deux minutes et demie de gagnées en moyenne, les policiers vont directement au bon endroit, ils se protègent mieux et portent plus vite assistance aux victimes."

Un échec à Baltimore

Mais la méthode est-elle vraiment dissuasive ? À Baltimore (Maryland, États-Unis), la délinquance est en hausse, avec 10 à 14 fusillades par week-end. D'autres villes se désabonnent même de ce service. En revanche, les Américains ne se posent pas la question du respect de la vie privée : ils regardent surtout le retour sur investissement et l'efficacité. "Parce qu'ils sont sécuritaires et pragmatiques", conclut la journaliste.

