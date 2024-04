Les plus vieux jumeaux siamois au monde sont morts à l'âge de 62 ans

Lori et George Schappell avaient été certifiés par le Guinness Book des records mondiaux en 2022. La cause de leur décès n'a pas été communiquée.

Les médecins ne leur donnaient pas plus de trente ans d'espérance de vie. Les jumeaux siamois américains Lori et George Schappell, morts le 7 avril à l'âge de 62 ans, ont finalement fait mentir les prédictions. Leur décès, survenu à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie, a été annoncé par la presse américaine et confirmé le 12 avril par le Guinness Book des records mondiaux. Ils avaient 62 ans et 202 jours, soit neuf ans de plus que les plus vieilles jumelles siamoises jamais enregistrées par l'organisation. La cause de leur décès n'a pas été précisée.

Lori et George Schappell étaient originaires de Pennsylvanie, dans l'est des États-Unis, où ils avaient vu le jour le 18 septembre 1961. Les jumeaux avaient des crânes partiellement fusionnés, partageant des vaisseaux sanguins vitaux et 30% de leur cerveau (à savoir les lobes frontaux et pariétaux). Nés en tant que deux sœurs, les jumeaux étaient depuis plusieurs années considérés comme la plus vieille fratrie siamoise mixte, George s'étant déclaré transgenre en 2007.

Ce dernier avait poursuivi une carrière de chanteur country aux côtés de sa sœur, atteinte physiquement par un trouble de la colonne vertébrale et ne pouvant pas marcher. Dans un documentaire diffusé en 1997, les jumeaux évoquaient leur situation et la possibilité d'être séparés au moyen d'une chirurgie. "Pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé ?", interrogeait alors George.