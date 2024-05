Les lauréates de Miss USA et Miss Teen USA 2023 rendent leurs couronnes pour des raisons de "santé mentale"

Des remous dans le monde très lisse des concours de beauté. Les dernières lauréates des concours Miss USA et Miss Teen USA ont rendu leurs couronnes, respectivement lundi 6 et mercredi 8 mai, en invoquant des raisons de "santé mentale". Leur démission fait suite à celle d'une dirigeante du concours de beauté américain, qui a dénoncé un environnement de travail "toxique" pour ces jeunes femmes.

Cette polémique a démarré le 3 mai, lorsque Claudia Michelle, cheffe des réseaux sociaux de l'organisation Miss USA, a annoncé son départ dans un message sur Instagram. Elle cite nommément Noelia Voigt, 24 ans, et UmaSofia Srivastava, 17 ans, respectivement désignées Miss USA et Miss Teen USA (un concours destiné aux jeunes filles de 14 à 19 ans) en septembre.

"Donnez la priorité à votre santé mentale"

"J'ai eu le privilège de travailler étroitement avec Noelia [Voigt] et j'ai malheureusement constaté une atteinte à sa santé mentale depuis notre première rencontre", écrit Claudia Michelle, qui dit aussi avoir été "aux premières loges pour témoigner du manque de respect à l'égard d'[UmaSofia Srivastava] et de sa famille".

La responsable des réseaux sociaux explique refuser de "garder le silence" et "désavouer la toxicité et l'intimidation sous toutes ses formes sur le lieu de travail", brocardant la manière "non professionnelle et inadéquate" dont "le management actuel parle des lauréates".

Lundi, Noelia Voigt a annoncé sur Instagram rendre son titre, en invoquant sa "santé mentale". "Notre santé est notre richesse. (...) Donnez la priorité à votre santé mentale", a plaidé la jeune femme. Elle a été suivie, mercredi, par sa benjamine UmaSofia Srivastava, qui a expliqué, sur ce même réseau social, avoir "décidé de démissionner car [ses] valeurs personnelles ne correspondent plus pleinement à celles de la direction de l'organisation" Miss USA.

Le concours Miss USA, créé en 1952 et dirigé par Donald Trump de 1996 à 2015, est coutumier des controverses depuis une dizaine d'années. Mais c'est la première fois en sept décennies qu'une lauréate démissionne pour une raison autre qu'un couronnement au concours Miss Univers.