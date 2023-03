Les Etats-Unis affirment qu'un avion russe a percuté un drone américain en mer Noire, un acte "irréfléchi" selon Washington

Le drone MQ-9 effectuait des "opérations de routine dans l'espace aérien international", mardi, selon les forces armées américaines.

Un avion de chasse russe Su-27 a percuté, mardi 14 mars, un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, une zone très surveillée par l'Otan depuis le début de la guerre en Ukraine, a annoncé l'armée américaine. "Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9, a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique. En fait, cet acte dangereux et non professionnel des Russes a failli provoquer le crash des deux avions."

La Maison Blanche a réagi vers 18 heures heure française, mardi soir. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a noté qu'il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais ajouté que cet incident était "irréfléchi" et "unique", notamment parce qu'il a abouti à la perte du drone Reaper. Les Etats-Unis ont annoncé avoir convoqué au département d'Etat l'ambassadeur russe à Washington afin de lui faire part de leur "forte objection" après cet incident.

Il s'agit d'un drone "MALE" (moyenne altitude longue endurance) équipé de capteurs embarqués : une boule optronique dotée de caméras électro-optiques et infrarouges, ainsi que d'un radar. L'appareil, d'une envergure de 20 mètres, dispose d'un rayon d'action de 2 500 kilomètres et lève cinq tonnes au décollage. Il est capable de voler durant 24 heures en conditions opérationnelles.