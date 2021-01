Les émeutes du Capitole ont suscité "une stupeur totale" des Français des États-Unis, affirme leur député

Les Français résidant aux États-Unis ont vécu les émeutes de mercredi au Capitole, à Washington, avec "une stupeur totale", affirme jeudi 7 janvier sur franceinfo Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques et député LREM des Français d’Amérique du Nord. "Ils n'en croyaient littéralement ni leurs yeux ni leurs oreilles." Il y a eu "un peu d'inquiétude sur les conséquences que pourraient avoir ce genre d'émeutes à très court terme", ajoute Roland Lescure. Mais le député précise : "À aucun moment on ne s'est dit que le risque de débordement au-delà du Capitole était très élevé".

La plupart des Français vivant en Amérique du Nord "votent Biden, ou auraient voté Biden s'ils le pouvaient" affirme Roland Lescure, "ils étaient soulagés depuis quelques semaines que Trump n'ait pas été réélu". Et mercredi, il y a "une espèce de cauchemar d'une après-midi et d'une soirée extrêmement difficiles pour eux. Et aussi du soulagement ce matin très tôt, quand Joe Biden a été déclaré vainqueur".

Une vague "de peur et de colère"

"Les démocraties occidentales restent solides", estime le député LREM. "La démocratie américaine l'a encore montré cette nuit. Mais en tous cas elles sont attaquées." Selon lui "il y a une partie de la population qui se sent mal représentée, qui se sent victimisée par le cours des choses. Dans une crise sanitaire, les tentations de peur et de colère sont encore plus présentes". Aux Etats-Unis, poursuit Roland Lescure, "Donald Trump a su surfer sur cette vague de manière extrêmement talentueuse".

Roland Lescure tient aussi à souligner qu'il y a "des parallèles" avec les mouvements de contestation que connaissent d'autres pays occidentaux. "Il y a des parallèles sur l'impact des réseaux sociaux sur les mouvements de foule. Il ne faut pas croire qu'ils sont anodins et aléatoires". Ce qui s'est déroulé au Capitole "a été extrêmement bien organisé sur des réseaux sociaux. On avait vu des parallèles dans les mouvements des gilets jaunes" en France. Le député appelle donc à être "sérieux avec les réseaux sociaux qui doivent balayer devant leur porte. Ils ont un rôle important à jouer pour éviter que les démocraties ne soient en danger".