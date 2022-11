Le Mauna Loa, le plus haut volcan actif du monde, entre en éruption à Hawaï

Le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, est entré en éruption pour la première fois en près de 40 ans. Il a projeté des cendres sur l'île américaine d'Hawaï, dimanche 27 novembre, sans pour l'heure menacer les habitations. L'éruption a débuté à 23h30 locales, a annoncé dans un message d'alerte l'Institut de géophysique américain (USGS).

"Actuellement, les coulées de lave sont contenues au sommet et ne menacent pas les populations en aval", a-t-il d'abord précisé. Lundi matin, en réponse à une photo publiée sur Twitter et semblant montrer de la lave, l'USGS a déclaré qu'il "semblerait que de la lave puisse s'échapper de la caldeira". "Il n'y a pas d'indication d'une quelconque progression de l'éruption vers une zone de rift", qui permet au magma de voyager plus facilement sous terre, a ajouté l'institut.

