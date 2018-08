Le constructeur automobile Tesla va finalement rester en Bourse, annonce Elon Musk

Le milliardaire très médiatique avait surpris tout le monde, le 7 août, en envisageant sur Twitter de retirer son titre de la bourse.

Le constructeur automobile Tesla va continuer à être coté en bourse, a annoncé son PDG Elon Musk, samedi 25 août. Le milliardaire très médiatique avait surpris tout le monde, le 7 août, en envisageant sur Twitter de retirer le fabricant de voitures électriques de luxe de la bourse au prix de 420 dollars le titre. Mais depuis l'annonce, l'action a chuté de plus de 20%.

Elon Musk a réuni, jeudi 23 août, l'équipe dirigeante de l'entreprise "et lui a fait savoir que la voie la meilleure pour Tesla était de demeurer en bourse". "La direction a donné son accord", a-t-il écrit sur le blog de la compagnie. Après des discussions avec les actionnaires actuels, ainsi que des expertises financières des banques Goldman Sachs et Morgan Stanley et du fonds d'investissement Silver Lake, "il est évident que la plupart des actionnaires pensent qu'il est préférable que nous restions une société cotée" en bourse, a ajouté Elon Musk.

Même si la majorité des actionnaires "ont affirmé qu'ils resteraient avec Tesla si nous sortions de la bourse, le sentiment, en un mot, était 's'il vous plaît, ne faites pas ça'", a-t-il encore écrit. "Je savais que le processus pour sortir de la Bourse serait difficile, mais il est clair que cela prendrait encore plus de temps et gênant que ce qui était prévu initialement."