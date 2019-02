Le chanteur américain R. Kelly de nouveau accusé de relation pédophile

Dans une nouvelle vidéo, on le verrait avoir une relation sexuelle avec une mineure. La star du R&B a été accusé de pédophilie à de nombreuses reprises dans le passé.

Nouvelle accusation de pédophilie. Un avocat américain a déclaré, jeudi 14 février, être en possession d'une vidéo montrant le chanteur américain R. Kelly pendant une relation sexuelle avec une mineure. La star du R&B est déjà visée par une enquête ouverte à New York, après la diffusion en début d'année d'un documentaire le mettant en cause pour de multiples agressions sexuelles, notamment de filles de moins de 16 ans. Il avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans, mais finalement acquitté en 2008.



Selon la chaîne de télévision CNN (en anglais), qui a vu la vidéo, deux hommes apparaissent dessus. "On y voit un homme nu qui semble être R. Kelly avoir plusieurs rapports sexuels avec la fille", décrit la chaîne américaine. "Il n'est pas possible de déterminer son âge seulement à partir de la vidéo", explique CNN, tout en précisant que l'homme nu ressemblant à R. Kelly et la fille évoquent les parties génitales de cette dernière en disant qu'elles ont "14 ans".

"Traduire ce prédateur devant la justice"

Sur Twitter, le très médiatique avocat Michael Avenatti explique avoir fait suivre "cette nouvelle preuve vidéo établissant la culpabilité" du chanteur à la procureure du comté de Cook à Chicago, où habite R. Kelly. Selon Michael Avenatti, cette nouvelle vidéo de 45 minutes n'a jamais été publiée auparavant. L'avocat explique vouloir "traduire ce prédateur devant la justice".

In response to press inquiries, attached is a stmt regarding our work on the R. Kelly matter since April, including the discovery of new critical video evidence establishing his guilt. We will continue to work tirelessly to ensure that this predator is brought to justice. pic.twitter.com/D0dGFzgXlX — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 14 février 2019

Toutefois le chanteur réfute ces accusations. "M. Kelly nie s'être adonné à des comportements illégaux, de n'importe quel genre", a réagi son avocat dans une déclaration transmise à plusieurs médias.

Contacté par l'AFP, le service de la procureure a refusé de confirmer ou d'infirmer qu'une enquête était en cours mais, d'après le magazine New Yorker, l'interprète de I Believe I Can Fly pourrait être inculpé et arrêté.