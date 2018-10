La sonde Parker devient l'appareil à s'être le plus rapproché du soleil de l'histoire

Elle se dirige "à toute vitesse" vers le soleil. La sonde Parker lancée en août par la Nasa est devenue l'appareil à s'être rapproché le plus du soleil dans l'histoire, a annoncé l'agence spatiale américaine, lundi 29 octobre. Lundi, elle se trouvait à 42,73 millions de km de l'astre, battant le précédent record de la sonde américano-allemande Helios 2, en avril 1976, selon la Nasa.

Le périple est loin d'être terminé. Au plus proche, en 2024, elle sera à un peu plus de six millions de km. "Cela fait 78 jours que la sonde Parker a été lancée, et nous nous sommes désormais approchés de notre étoile plus que jamais dans l'histoire", a déclaré le chef de projet.

We’re getting closer to “touching” the Sun! ☀️#ParkerSolarProbe became the closest-ever spacecraft to the Sun when it passed within 26.55 million miles of the Sun’s surface. Find out more: https://t.co/DVvHLRB1Ap pic.twitter.com/7YPJJwLrp1