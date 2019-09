La série culte "Friends" souffle ses 25 ans

25 ans après son apparition, elle fait toujours parler d'elle. La série Friends est un phénomène culturel né en 1994 aux États-Unis. Joey, Ross, Monica, Phoebe, Rachel et Chandler vivaient à l'écran leurs histoires d'amour et leurs galères du quotidien. La série tournée en public évoque aussi l'homosexualité, l'adultère et l'adoption. "C'était l'une des premières séries qui en parlait clairement, voire même indirectement via l'humour. Je regarde Friends au moins une fois par jour", confie Cédric Hérault membre du fan-club français de Friends.

Des acteurs qui ont tourné la page

Malgré le succès, les acteurs principaux ont tous tourné la page, il n'y a que les seconds rôles pour évoquer l'héritage de la série. "Les jeunes générations qui n'ont pas le même style de vie que les personnages de la série la regardent malgré tout", indique Maggie Wheeler, comédienne. Quinze ans après la fin de Friends, les six comédiens touchent encore 1,6 million de dollars par mois grâce aux rediffusions.