L'ouragan Florence, de catégorie 4, menace la côte est des Etats-Unis

La côte est des Etats-Unis se prépare à l'arrivée de Florence. Les premières évacuations ont été ordonnées. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie, après avoir déclaré l'état d'urgence, accélèrent les préparatifs à l'approche de l'ouragan, qui atteint la catégorie 4 (sur 5 existantes), lundi 10 septembre.

Avec des vents atteignant déjà les 195 km/h, l'ouragan Florence se déplace à une vitesse de 20 km/h en direction du nord-ouest. Il devrait passer mardi et mercredi entre les Bahamas et les Bermudes, avant de prendre la direction des côtes américaines, qu'il pourrait frapper jeudi. "Il est prévu que Florence se renforce encore et qu'il soit, jusqu'à jeudi, un ouragan majeur extrêmement dangereux", a précisé le Centre national des ouragans (NHC), appelant les Etats américains du sud-est et du centre du littoral atlantique à suivre de près sa trajectoire.

NEW: Florence is now a category 4 hurricane. Data from a NOAA Hurricane Hunter indicate that Florence has continued to rapidly strengthen and has maximum sustained winds near 130 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 946 mb (27.93 inches) https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/wfLt6fJPl2