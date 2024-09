L'"Odyssey" va pouvoir débuter sa croisière de trois ans et demi autour du monde, après être resté bloqué quatre mois à Belfast

Et maintenant, que la croisière s'amuse enfin. Cela faisait quatre mois que les passagers de l'Odyssey, un navire de luxe, était bloqués dans le port de Belfast. Une situation inconfortable pour les passagers et l'équipage, provoquée par l'absence d'un document administratif manquant au dossier. Mais leur bateau va finalement pouvoir entreprendre son tour du monde, lundi 30 septembre 2024, alors qu'un énième problème a menacé jusqu'au bout le départ du paquebot. La nouvelle a été annoncée par Mike Petersen, directeur de la société américaine Villa Vie Residences, propriétaire du navire.

"Nous allons nous amuser comme des fous ce soir, nous allons faire la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain", a déclaré à l'AFP Joe Martino, un acteur de Chicago très patient. L'Odyssey devait quitter le port le 30 mai pour un tour du monde de trois ans et demi "en suivant le soleil". Mais sa certification et des réparations ont pris plus de temps que prévu. Certains passagers, qui sont pour la plupart Américains, ont profité de ces quatre mois d'attente pour explorer l'Irlande du Nord, l'Europe, et quelques-uns ont même embarqué sur d'autres croisières. "Cela fait quatre mois et deux jours que je suis à Belfast, mais après tout, qui compte ?", a réagi Holly Hennessy, une passagère.

"La ville flottante", comme se présente la croisière, peut accueillir environ 600 passagers, qui ont parfois vendu leurs maisons et tous leurs biens pour l'occasion. Elle doit visiter les sept continents et prévoit plus de 425 escales dans 147 destinations. Les séjours dans les ports dureront de deux à sept jours. Le prix de départ de la croisière : 119 999 dollars (107 300 euros) à l'achat pour acheter une cabine, sans compter les frais mensuels. Mais il est également possible d'en louer une pour un trajet. En croisant les doigts, bien sûr, pour que tous les documents du paquebot soient en ordre.