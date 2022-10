Kevin Spacey jugé non coupable d'attouchements sexuels par un tribunal civil new-yorkais

L'acteur Anthony Rapp accusait la star de l'avoir agressé sexuellement, à New York, alors qu'il avait 14 ans.

Le jury populaire d'un tribunal civil à New York a débouté, jeudi 20 octobre, l'acteur Anthony Rapp, face à Kevin Spacey. Le premier accusait la star déchue d'Hollywood de lui avoir fait subir des attouchements à caractère sexuel, il y a 36 ans, alors qu'il avait 14 ans, lors d'une soirée à Manhattan. Après un court délibéré, le jury a rendu sa décision, repoussant les demandes d'Anthony Rapp, 50 ans, qui réclamait 40 millions de dollars de dommages et intérêts.

"Monsieur Spacey est satisfait de vivre dans un pays où les citoyens ont le droit d'être jugés par des jurés impartiaux qui prennent leur décision sur des preuves et non sur des rumeurs ou sur les réseaux sociaux", s'est réjouie, son avocate Jennifer Keller. Anthony Rapp "a donné sa vérité au tribunal", a déclaré par communiqué son avocat, Peter Saghir. "Si nous respectons le verdict du jury, cela ne change rien à ce qui lui est arrivé," a-t-il ajouté.

Présent tout au long du procès, démarré le 6 octobre, les deux acteurs ont maintenu leur version des faits.

Trois autres affaires en cours au Royaume-Uni

Kevin Spacey, 63 ans, n'en a cependant pas fini avec les ennuis judiciaires. Il est encore poursuivi au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles contre trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur d'un théâtre londonien, et pour lesquelles il a plaidé non coupable en juillet dernier.

L'affaire, révélée fin octobre 2017, au tout début du phénomène #metoo de libération de la parole sur les violences sexuelles, avait été suivie par d'autres accusations d'agressions sexuelles contre l'acteur, causant sa mise à l'écart dans le monde du spectacle.