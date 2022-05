Justice : fin du procès Amber Heard / Johnny Depp

Vendredi 27 mai, c’est le dernier jour du procès de Johnny Depp, accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard. C’était un véritable événement diffusé en direct et qui a passionné le monde entier.

Il n’y a qu’aux États-Unis que l’on voit des procès comme celui-là. Vendredi 27 mai, la décision, concernant la plainte de Johnny Depp pour diffamation contre Amber Heard va être rendue. Un événement médiatique qui a fasciné l’Amérique, que ce soit devant le tribunal ou sur les postes de télévision. Amber Heard avait d’abord accusé l’acteur star de l’avoir frappé, accusations que Johnny Depp réfute. "Je n’ai jamais atteint le stade de frapper Mademoiselle Heard", se défend la vedette de Pirates des Caraïbes.

Une relation dérangeante

Outre les accusations de violences, le procès a mis en lumière une relation très particulière, car l’acteur usait et abusait de l’alcool ainsi que du cannabis. De nombreuses photos de lui, dans un état second, ont fuité et ont fait les choux gras de la presse. "C’était l’amour de ma vie, mais il était aussi cette autre chose horrible", déclare l’actrice, en pleurs. Elle l’accuse également de viol, ce que Johnny Depp réfute. C’est aujourd’hui que les jurés dévoileront leur décision.