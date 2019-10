VIDEO. Un des décors du film "Joker" transformé en lieu de pèlerinage à New York

La scène est devenue culte. Joaquin Phoenix, dans le film Joker dansant sur un escalier du quartier du Bronx à New York (États-Unis). Des fans ont pris d'assaut cet endroit pour rejouer la danse du personnage, un clown psychopathe au rire effrayant.

"C'est comme si j'étais rentré dans les chaussures du personnage, un moment de triomphe pour moi, en plus les photos qu'on a faites étaient réussies", raconte un fan. Les touristes ont transformé ces marches en lieu de pèlerinage alors que le Bronx était jusqu'à présent éloigné du circuit touristique.

Une image transformée du Bronx

Certains riverains considèrent que le film a transformé l'image de ce quartier populaire. "Ça a été un choc pour nous, car c'est la première fois que le Bronx se retrouve sous le feu des projecteurs aussi soudainement, le film est sorti et en moins d'une semaine les gens ont commencé à venir visiter le pire quartier, l'un des plus pauvres", estime un riverain. "Il y a tellement de choses négatives qui se passent ici, tellement de problèmes que c'est distrayant d'avoir des gens qui viennent", estime un autre. En France, le film Joker a déjà attiré plus de 3 millions de spectateurs.

