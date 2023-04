Etats-Unis : Joe Biden, candidat à sa réélection, comprend les questions sur son âge mais affirme qu'il se "sent bien"

Le chef d'Etat de 80 ans a officialisé sa candidature à un second mandat, mardi. Mais de l'opposition à son propre camp, son âge interroge.

Il a abordé la question de front et sans tabou. Au lendemain du lancement officiel de sa campagne à l'élection présidentielle 2024, Joe Biden 80 ans, a jugé normal, mercredi 26 avril, que les citoyens américains se posent des questions sur son âge. En effet, il est d'ores et déjà le plus vieux président de l'histoire américaine et il aura 86 ans à la fin de son deuxième mandat s'il l'emporte.

Interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse commune avec son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol à la Maison Blanche, il a répondu : "Je conçois que les gens s'interrogent. Moi-même je m'interrogerais. Je me suis interrogé avant de décider de faire campagne". "Je me sens bien", a-t-il ajouté, assurant avoir suffisamment d'énergie pour faire campagne tout en exerçant une des fonctions les plus exigeantes du monde. "Je suis enthousiaste à cette perspective."

"Les gens verront bien", a poursuivi le président américain. "Ils suivront une campagne électorale et ils décideront si j'ai ce qu'il faut ou pas." Il a même plaisanté sur son âge. "Je ne sais même pas quel âge j'ai. Je n'arrive pas à le dire, ça ne percute pas."