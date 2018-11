VIDEO. La ville de Paradise rayée de la carte après le passage de l’incendie Camp Fire

Ses habitants ont vécu l’enfer. La ville de Paradise a été entièrement dévastée par les incendies qui ravagent la Californie depuis le 8 novembre. Le paysage de cette ville de 26 000 habitants est aujourd'hui chaotique. Les restes de 6 personnes ont pour l’instant été retrouvés dans cet immense amas de cendres et de ruines. Désormais, le bilan actuel est d'au moins 50 morts. Baptisé "Camp Fire", c’est l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de la Californie. Au total, près de 7000 bâtiments ont été détruits et quelque 50 000 hectares ont été ravagés par les flammes entre les villes de Sacramento et Redding.