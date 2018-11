Incendies : la Californie vit "une situation catastrophique où tout est disproportionné" selon l'ONG Pompiers de l'urgence internationale

Philippe Besson, le fondateur de l'ONG Pompiers de l'urgence Internationale, a évoqué sur franceinfo la situation en Californie, ravagé par plusieurs incendies.

La Californie est ravagée depuis vendredi par des incendies qui sont parmi les plus meurtriers aux Etats-Unis depuis le début des années 90. Plus de 8 000 pompiers américains continuent de lutter contre les flammes, alors que 200 personnes sont toujours portées disparues. Philippe Besson, le fondateur de l'ONG Pompiers de l'urgence internationale réagissait lundi sur franceinfo.

Franceinfo : Comment expliquez-vous la relative impuissance des pompiers ?

Philippe Besson : Les pompiers disent avoir maîtrisé 30% des différents foyers sur place. On est dans une situation catastrophique où tout est disproportionné puisqu'on a des vents très violents, une sécheresse extrême et des conditions climatiques très difficiles pour lutter contre les incendies. C'est sans doute les raisons pour lesquelles on a à faire à cette situation dramatique.

On a l'impression que ces incendies en Californie se multiplient et qu'ils ont lieu du printemps à la fin de l'automne. Est-ce vraiment le cas ?

Oui, cette situation se pérénise toute l'année avec des foyers très importants. Je crois que l'on dépasse les 100 000 hectares de surface détruits. La zone est densément peuplée, le relief est escarpé par endroits, la végétation très dense, mais je pense que ce sont surtout la chaleur et les conditions climatiques, extrêmes depuis plusieurs mois, qui expliquent cette situation.

Il faudra trois semaines au moins pour maîtriser l'incendie selon les autorités américaines. Plus de 250 000 personnes ont désormais reçu l'ordre d'évacuer leur domicile au nord de Sacramento, la capitale de la Californie. Est-ce que d'autres villes entières pourraient être menacées ?

Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut que les autorités procèdent à des évacuations préventives. Ce n'est jamais facile d'évacuer une ville entière mais les Américains ont une grande expérience dans ce domaine. Néanmoins, il est certain que le bilan va encore s'agraver. D'autres villes et villages risquent d'être détruits.

Face à l'ampleur d'un tel phénomène, est-ce que les Etats-Unis sont suffisamment armés pour lutter contre les incendies ou est-ce qu'ils vont devoir faire appel à l'aide internationale ?

Je doute qu'ils fassent appel à l'aide internationale puisqu'ils vont mobiliser des moyens d'autres États. Par ailleurs, ils sont déjà très bien équipés et très bien formés.