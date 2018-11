Incendies en Californie : plus de 600 disparus

Jonathan Clark n'était pas revenu à Paradise en Californie (États-Unis) depuis que les flammes ont englouti sa maison, il y a huit jours. Désormais, il ne reste plus que des cendres, et le silence. Dans ce décor apocalyptique, ce jeune homme de 19 ans a un combat : retrouver son frère et sa famille, dont il est sans nouvelles depuis des jours. "Cela ne ressemble pas à mon frère de ne pas donner de nouvelles. Mais on va s'accrocher. On fera tout ce qu'il faut pour le retrouver, mort ou vivant", déclare le rescapé. Comme lui, des centaines de personnes cherchent encore leurs proches dans les ruines de cette ville martyre, enveloppée dans un épais brouillard, où vivaient il y a dix jours 27 000 habitants.

Sept corps découverts dans les décombres

En deux jours, 500 disparus supplémentaires ont été comptabilisés. Les autorités ont additionné les personnes recherchées et les appels de détresse au moment de l'incendie. "Le nombre de personnes qui manquent à l'appel a augmenté. Il est passé à 631 disparus. Il faut bien comprendre que beaucoup ont été déplacés et ignorent qu'on est en train de les chercher. C'est pour cela que les chiffres varient autant", a déclaré Kory Honea, shérif du comté de Butte. Jeudi 15 novembre, sept corps ont été découverts par des équipes de volontaires chargés d'identifier dans ces ruines d'éventuels restes humains.

