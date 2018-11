États-Unis : les raisons de ces incendies meurtriers en Californie sont nombreuses

Des conditions très particulières étaient réunies en Californie (États-Unis) jeudi 8 et vendredi 9 novembre quand les incendies se sont déclarés. D'abord, les vents étaient extrêmement violents et ils ont attisé les flammes. Puis il y a la sécheresse qui sévit depuis des mois dans cet État de l'ouest du pays. La végétation est sèche et sert de parfait carburant pour les incendies qui se déclarent.

La faute aux compagnies d'électricité ?

Il y a une raison plus structurelle dont parlent les scientifiques, c'est le réchauffement climatique. La température de la Californie s'est réchauffée de 3°C au XXe siècle et cela allonge la période propice aux incendies. Enfin, les shérifs enquêtent sur des poteaux électriques qui seraient tombés juste avant que le feu se déclare. Leur enquête cible les compagnies d'électricité californienne.

