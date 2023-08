Incendie à Hawaï : une enquête ouverte sur la gestion de la crise

Après les incendies meurtriers qui ont frappé l'archipel d'Hawaï, une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les dysfonctionnements de la cellule de crise. Le retard du déclenchement des sirènes et la faiblesse du dispositif anti-incendie sont notamment pointés du doigt.

Après les incendies ravageurs survenus dans l’archipel d’Hawaï et particulièrement sur l’île de Maui, une enquête a été ouverte sur la gestion de la crise. Sur place, la journaliste Camille Guttin apporte des précisions sur les éléments principaux de cette étude. "L’enquête va porter sur deux points principaux. Le premier, c’est de comprendre pourquoi les sirènes et les alarmes ne se sont pas déclenchées. Des messages ont été envoyés sur les portables des habitants, et ont été diffusés à la radio à la télévision. Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, la plupart des zones touchées n'avait plus d'électricité", explique-t-elle.

Les habitants veulent des réponses

L’autre point devrait concerner les raisons pour lesquelles l’archipel d’Hawaï n’a pas de dispositif anti-incendie plus performant. "C’est le cas dans certains autres états des États-Unis, comme en Californie, avec les alertes pour les vents violents et les ouragans, pendant lesquelles ont coupe le courant par mesure de prévention. Les poteaux électriques et les lignes, souvent vétustes, ne sont pas enterrés, ce qui provoque très rapidement des incendies. Aujourd'hui les habitants nous l’ont tous dit, ils veulent des réponses et savoir si la catastrophe la plus meurtrière qu’a connu Hawaï aurait pu être évitée", conclut Camille Guttin.