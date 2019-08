Hôtels de légende : zoom sur le Blackstone de Chicago

Contrairement aux apparences, l'histoire du Blackstone ne s'écrit pas en noir et blanc mais en noir et rouge, couleur du sang. Le noir, comme le nom du Blackstone, l'hôtel mythique de Chicago. Depuis plus d'un siècle, il a vu défiler les gangsters, les présidents et les stars dans un film grand comme l'Amérique. Une atmosphère qui frappe d'emblée une cliente française. "C'est un ensemble d'histoires, d'architecture, de musique, de souvenirs de la ville dans les années 1930".

12 présidents américains ont séjourné au Blackstone

Le directeur des lieux est également français. Pas illogique car le Blackstone a été construit en 1910 par des Américains d'après un style français. Pierre-Louis Giacotto a la charge de ce lieu, classé monument historique. Le Blackstone est surnommé l'hôtel des présidents : d'Eisenhower à Nixon, douze présidents ont logé dans ces murs. C'est dans cet hôtel que Kennedy a appris la crise des missiles de Cuba en 1962.

