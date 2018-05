Hawai : un volcan toujours plus inquiétant

C'est l'éruption sans fin à Hawaï (États-Unis) : le volcan Kilauea n'en finit pas de cracher sa lave depuis le 3 mai, offrant ainsi de nuit un spectacle grandiose et terrifiant. De jour, on peut voir ses coulées refroidies qui envahissent le paysage, détruisant les routes, et menaçant les maisons : 2 000 personnes ont déjà été évacuées.

Le danger du dioxyde de soufre

On ne compte plus les cratères secondaires et les fissures qui s'ouvrent et se ferment, comme des blessures vivantes sur les flancs du volcan. Jeudi dernier, une explosion spectaculaire a projeté un nuage de fumée jusqu'à 9 000 mètres de hauteur, forçant ainsi certains à une fuite rapide ; cette nouvelle coulée de lave a isolé une quarantaine de maisons. C'est désormais le principal danger du Kilauea. Ses fumées contiennent en effet du dioxyde de soufre et peuvent être extrêmement toxiques.

Le JT

Les autres sujets du JT