Hawaï : la menace du volcan Kilauea

Le volcan Kilauea est entré en éruption le jeudi 3 mai sur l'île d’Hawaï (États-Unis). Le panache de fumée rose est d'une beauté trompeuse, car les vapeurs de soufre sont potentiellement mortelles. Une coulée de lave rouge s'est échappée par une fissure. Elle progresse et brûle la forêt, menaçant les habitations. Les autorités ont prévenu que de nouvelles coulées de lave peuvent surgir à tout moment. Environ 10 000 personnes ont déjà évacué la zone, impressionnées par le grondement du volcan.

La population est inquiète

"C'est juste derrière notre maison. On pouvait entendre les explosions de lave juste à côté. On se demande si la maison sera encore là quand on y retournera", confie un habitant. Cette éruption est intervenue après une série de tremblements de terre. Le plus puissant, de magnitude 5, a provoqué des fissures sur les routes. Les habitants de l'île d’Hawaï les observent avec inquiétude. Elles sont le signe de nouvelles coulées de lave.

