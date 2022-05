Fusillade au Texas : 19 enfants ont été tués

L’école d’Uvalde au Texas (États-Unis) a été le théâtre d’une fusillade mardi 24 mai. U homme a ouvert le feu dans des salles de classe. Le bilan est terrible : deux adultes et 19 élèves sont décédés dans la fusillade. Il y a aussi des blessés. Devant l’hôpital local, certains parents cherchent désespérément leurs enfants.

Joe Biden a pris la parole

L’homme qui a ouvert le feu a été tué sur place. Il s’appelle Salvador Ramos. Avant de se rendre dans l’école, il aurait tiré sur sa grand-mère et posté des photos d’arme à feu sur les réseaux sociaux. Le jeune habitait à Uvalde et avait 18 ans. Dans un pays habitué aux tueries de masse, le drame d’Uvalde, parce qu’il s’est déroulé dans une école, a eu une résonnance particulière. De retour d’Asie, le président américain a pris la parole. "J’en suis fatigué et écœuré. Nous devons agir, et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d’impact sur ce carnage", a assuré Joe Biden.