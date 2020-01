Etats-Unis : un mort et sept blessés lors d'une fusillade à Seattle

Une personne a été tuée et sept autres ont été blessées, mercredi 22 janvier, lors d'une fusillade dans le centre de la ville américaine de Seattle, a annoncé la police et une source hospitalière. "Des policiers enquêtent sur une fusillade" survenue près du centre-ville, a écrit la police de Seattle sur Twitter. "Plusieurs victimes. Des policiers et des médecins prodiguent des soins aux blessés."

Officers investigating shooting near 4th and Pine. Multiple victims. The suspect has fled, and police are searching for him. Officers and medics are providing first aid to the injured. Additional information to come.