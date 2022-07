États-Unis : un homme noir de 25 ans abattu par la police dans l'Ohio

Le 27 juin 2022, à Akron dans l'État de l'Ohio (États-Unis), Jayland Walker, un jeune homme noir de 25 ans, a été abattu par la police. Sur une vidéo, on le voit sortir de son véhicule en marche puis s'enfuir en étant poursuivi par les policiers, avant que ces derniers ne lui tirent dessus avec des pistolets automatiques. L'homme est criblé de balles : au moins 60 impacts. Ces images viennent des caméras des policiers, et il est difficile de comprendre ce qu'il s'est passé. Les policiers affirment que l'homme voulait fuir après un délit routier, qu'il aurait tiré sur eux et qu'ils auraient riposté en légitime défense.

"Il n'était pas armé "

La version des policiers est contestée par l'avocat de la famille de la victime. "Ce n'est pas un criminel. Il n'était pas armé", a ainsi affirmé Bobby DiCello. Après la mort du jeune homme, le maire de la ville d'Akron a appelé la population à garder son calme. Des centaines de personnes ont manifesté dimanche 3 juillet avec un slogan : "Nous avons fini de mourir". Les huit policiers impliqués dans la mort de Jayland Walker ont été suspendus en attendant la fin de l'enquête.